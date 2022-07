Quer fazer obras em casa? Está difícil arranjar profissionais e preços vão subir

Os profissionais de remodelações e reparações para casa não conseguem dar resposta a 45% dos pedidos dos portugueses. Para o terceiro trimestre do ano, é de esperar que seja dada continuidade ao aumento nos preços praticados pelo sector, com uma subida de 9%, de acordo com um estudo da plataforma online Fixando.

Estima-se que 51% dos clientes não conseguem encontrar especialistas do setor que estejam disponíveis durante o terceiro trimestre, depois de os dois primeiros não terem sido animadores.

De acordo com os dados recolhidos pela plataforma, houve um aumento de 8% nos custos associados ao setor de remodelações e reparações, no primeiro e segundo trimestres do ano. Uma variação que deriva não só da falta de profissionais, mas também da escassez e aumento dos preços das matérias primas, assim como de atrasos na entrega dos materiais, de acordo com a diretora de Novos Negócios da Fixando.

Alice Nunes aponta como fatores que causam esta situação “a escassez de especialistas qualificados nestas áreas”, assim como o crescimento da procura por estes serviços “num cenário pós-pandemia”.

A escassez de profissionais é o principal motivo, em 55% dos casos, mas não o único. Seguem-se os ganhos reduzidos (44%) e as condições de trabalho pouco apelativas (24%).

Os aumentos mais acentuados nos preços foram encontrados nas vertentes da construção (+14%) e eletricidade (+9%).

Em simultâneo, 49% dos especialistas afirmou à Fixando que a falta de mão de obra está a ter consequências no negócio, resultando no incumprimento de prazos e até o cancelamento de serviços.

São 32% os que referiram ter necessidade de recusar pedidos, com a consequência de quedas nos lucros de 67% destes negócios.

A Fixando é uma plataforma online de contratação de serviços no setor de remodelações e reparações para casa, que opera em Portugal desde 2017.