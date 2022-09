José Aranburu´Delgado – ou como gosta de ser chamado “Pepe Aranburu” – lidera a operação portugesa da Cepsa, atráves de viagens constantes entre Madrid e Lisboa.

Na mais recente passagem por Portugal, para o TBB – The Business Booster, da EIT Innoenergy, o gestor espanhol disse ao Jornal Económico que as estações de serviços como as conhecemos hoje vão mudar no segundo semestre do próximo ano, haverá 40 postos de carregamento elétrico ultrarrápido no país daqui a pouco mais de doze meses e fez ainda críticas aos limites do preço do gás.

