O Conselho da Diáspora Portuguesa conta com 90 conselheiros espalhados pelo mundo, estando presente em 50 cidades, de 26 países, nos cinco continentes, mas quer crescer. O presidente da direção, António Calçada de Sá, explica ao Jornal Económico quais são os objetivos da nova estratégia.

Quais são as novas linhas estratégicas do Conselho da Diáspora Portuguesa?

Basicamente, temos três linhas dentro da nova estratégia do Conselho da Diáspora. Primeiro, queremos construir uma diáspora mais forte, capaz de manter e reforçar tudo aquilo que foi realizado ao longo de dez anos com muito esforço e dedicação. Ou seja, queremos manter e reforçar o legado recebido. Mas queremos fazer outras coisas, como reforçar e ampliar a rede da Diáspora Portuguesa no mundo – mais portugueses motivados em ajudar Portugal, mais países e mais diversidade –, mantendo sempre uma excelente articulação e coordenação com as nossas instituições, como a Presidência da República, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, AICEP, embaixadas, associações, etc.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor