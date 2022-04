“Queremos ter 100 mil utilizadores até ao fim do ano”, revela criador da Framie no “Conversas com Norte”

Ouça e acompanhe o podcast “Conversas com Norte” em:

A Framie é um projeto de desenvolvimento tecnológico que nasceu no seio da Universidade do Porto, no seguimento do Mestrado de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica, que ambos os fundadores, António Lisboa e Tiago Monteiro, frequentaram.

Já foi galardoada com vários prémios, tais como a Venture Cup Portugal. Esteve também em aceleradoras empresariais, como a Start-up Porto Accelerator e a Tourism Explorer, e marcou presença na Web Summit.

A app, que já tem disponíveis mais de 600 pontos turísticos em Portugal e dezenas de roteiros carregados, permite selecionar ou filtrar a informação que se quer ver, possibilitando ao utilizador criar o seu próprio percurso de viagem e, também, catalogar as fotos que capturou nos locais visitados.

A aplicação para telemóvel, que surge à “boleia” da retoma do setor do turismo, pretende reunir, até ao final do ano, 100 mil utilizadores.

Esse é o ponto de partida para “obter mais financiamento e internacionalizar o projeto”, acrescenta António Lisboa, cocriador da Framie. Ouça o podcast do JE “Conversas com Norte”.