15 Setembro 2023, 20h20

A seleção portuguesa de râguebi vai “agarrar com unhas e dentes” a oportunidade de vencer o País de Gales, se o adversário na estreia no Mundial a conceder, disse hoje, em Nice, o vice-capitão José Lima.

“Não viemos cá para ver jogar o País de Gales, as Fiji, ou seja quem for. Por isso, o que tenho a dizer ao País de Gales é que tenha cuidado, porque se nos derem uma oportunidade de ganhar, eu tenho a certeza de que nós vamos agarrá-la”, atirou o centro dos ‘lobos’, na antevisão do encontro.

A conferência de imprensa decorreu no final do ‘Captain’s Run’, o treino de adaptação ao relvado do Stade de Nice, que já deu para os jogadores terem “uma pequena sensação” do que vão encontrar, embora hoje as bancadas estivessem completamente vazias.

O dia estava ensolarado naquela cidade do sul de França, mas as previsões meteorológicas indicam uma elevada probabilidade de chuva no sábado, à hora do jogo (16:45 em Lisboa).

Por isso, o treinador de avançados, David Gérard, advertiu que Portugal vai ter de “defender bem e aceitar essa missão”, apesar de essa ser uma forma de jogar que “não favorece” os ‘lobos’, uma vez que “o País de Gales vai provavelmente ter mais bola e querer guardá-la mais tempo”.

Isso, no entanto, “não pode ser uma razão para entrar em pânico” ou pensar que a equipa portuguesa vai estar “em dificuldades”, atalhou José Lima.

“Temos confiança na nossa defesa, no jogo ao pé a até no contra-ataque. Se pensarmos bem, quem tem a pressão de ganhar o jogo, de ter a bola e de marcar é o País de Gales, e isso até pode ser um ponto a favor da nossa equipa”, comentou o centro da seleção portuguesa.

Ainda assim, Portugal tem de ser uma equipa “disciplinada” e de tentar “recuperar a bola o mais rápido possível”, advertiu Gérard, após reconhecer que a adaptação à chuva “vai ser difícil”.

“Vai ser um jogo mais ao pé, de chutar e correr. Não faz parte da nossa identidade, mas um jogador de râguebi de alto nível tem de encontrar soluções. Não é o melhor para nós, mas temos de fazer a melhor escolha no momento”, apontou o treinador de avançados.

Portugal defronta o País de Gales no sábado, em partida da segunda jornada do Grupo C do Mundial de râguebi França2023, prevista para as 16:45 (hora de Lisboa), no Stade de Nice, com arbitragem do inglês Karl Dickson.

A seleção portuguesa estreia-se na competição após ter ficado de ‘folga’ na primeira jornada, na qual o País de Gales venceu Fiji por 32-26 e a Austrália bateu a Geórgia por 35-15.

Os ‘lobos’ vão defrontar ainda a Geórgia, em 23 de setembro, a Austrália, em 01 de outubro, e as Fiji, em 08 de outubro.

O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e decorre até 28 de outubro.

SYL // VR

Lusa/Fim