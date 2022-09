Rainha Isabel II morreu de “velhice”, aponta atestado de óbito

A rainha Isabel II morreu de “velhice”, aos 96 anos, de acordo com o seu atestado de óbito divulgado nesta quinta-feira e citado pela “France 24”.

O certificado divulgado pelos Registos Nacionais da Escócia também mostrou que a morte foi registada pela única filha da rainha, a princesa Anne, que esteve presente nas últimas 24 horas de vida da mãe, de acordo com um comunicado oficial.

O documento também identifica o local da morte da rainha como “Castelo Balmoral”, a sua “residência habitual” conhecida como Castelo de Windsor. Ter sido revelado que a rainha Isabel morreu de velhice acabou com as especulações de que a rainha sofria de uma condição específica no último ano da sua vida.

Dois dias antes de falecer, Isabel II cumpriu o seu último grande dever constitucional ao aceitar a renúncia de Boris Johnson como primeiro-ministro e pedir à sua sucessora Liz Truss que formasse um governo. Isabel II foi a monarca mais antiga da história britânica e governou como chefe de Estado por 70 anos a partir de 1952.