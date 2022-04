Ramos-Horta lidera contagem nas presidenciais timorenses

Como era previsto pelos analistas, José Ramos-Horta, ex-presidente e ex-primeiro-ministro de Timor-Leste, lidera a contagem de votos da segunda volta das eleições presidenciais que decorreram esta terça-feira no território. Segundo a Euronews, com menos de metade dos votos contados, Ramos-Horta liderava a contagem com mais de 60% dos votos. Em princípio, os resultados finais das eleições demorarão ainda dois dias a serem conhecidos e validades.

Ramos-Horta, que conta com o apoio do primeiro presidente e figura histórica da resistência Xanana Gusmão, tenta suplantar Francisco ‘Lu-Olo’ Guterres, da Frente Revolucionária por um Timor-Leste Independente (Fretilin), atual presidente, que por sua vez conta com o apoio do seu antecessor e atual primeiro-ministro Taur Matan Ruak. Lú-Olo também é ex-líder da guerrilha.

Segundo os observadores, também citados pela Euronews, a votação decorreu sem incidentes, mas com uma queda na participação em relação à primeira volta.

Por seu lado, a Conferência Episcopal de Timor-Leste (CET), que teve oportunidade de exortar os mais de 800 mil eleitores a participarem na segunda volta das eleições presidenciais, pediu aos dois candidatos que se comprometessem a aceitarem o resultado das eleições, adiantou a agência UCA News, ligada à igreja católica.

José Ramos-Horta venceu a primeira volta das eleições presidenciais de Timor-Leste com 46,58%, considerado um mau resultado face à expectativa de se situar acima dos 50% e, por isso, poder prescindir da segunda volta. Acabou por não ser isso que aconteceu e, apesar de o ‘velho’ combatente da resistência ser o favorito, enfrenta agora um país dividido.

José Ramos Horta desempenhou diversas funções governativas: foi ministro dos Negócios Estrangeiros no I e no II governos transitório de Timor-Leste e no I Governo Constitucional, de 2000 a 2006. Assumiu em julho de 2006 o cargo de primeiro-ministro, para, na segunda volta das eleições de 9 de maio de 2007, ser eleito presidente da República, em disputa com Francisco Guterres Lú-Olo (que agora volta a enfrentar), sucedendo a Xanana Gusmão.