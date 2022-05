Recebeu um email com convocatória em tribunal da Polícia Judiciária? É falso, alerta PJ

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), lançou nesta quinta-feira, 5 de maio, um alerta para a circulação na internet e no correio eletrónico mensagens que “abusivamente usam o logotipo da Polícia Judiciária e de outras instituições ligadas à justiça, simulando uma pretensa convocação”.

“A mensagem em causa (…) é falsa e constitui, ela sim, uma quebra de segurança para os utilizadores da Internet e correio eletrónico”, explica a PJ em comunicado.

No alerta ao cidadão, a PJ aconselham os destinatários deste email fraudulento a não executar os comandos que a mensagem proponha, a bloquear imediatamente o remetente, a reportar o spam e a apagar a mensagem, não devendo clicar em links dela constantes ou abrir qualquer anexo remetido com este tipo de emails sob pena, frisa, de comprometer a segurança do seu equipamento e dos seus dados pessoais.

A Polícia Judiciária dá ainda conta de que desenvolve diligências para identificar a origem e autoria deste tipo de mensagens.