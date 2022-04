Receios de nova vaga de Covid-19 na China assustam Wall Street

A bolsa nova-iorquina abriu a sessão desta segunda-feira, 25 de abril, em baixa devido aos receios dos investidores sobre os novos surtos de Covid-19 na China, mas também com os aumentos consecutivos das taxas de juros nos Estados Unidos.

No início da sessão, o S&P 500 cai 0,59%, para 4,246.76 pontos, o tecnológico Nasdaq desvaloriza 0,22%, para 12,811.03 pontos, e o industrial Dow Jones desce 0,54%, para 33,628.53 pontos.

“Os confinamentos na China estão a piorar. Isso leva a uma desaceleração do crescimento económico geral e também cria problemas na cadeia de suprimentos que vai continuar a diminuir o crescimento dos lucros nos Estados Unidos”, refere Christopher Grisanti, chefe de estratégia da MAI Capital Management.

Os investidores mostram-se também cautelosos numa semana onde empresas como a Microsoft, Amazon e Apple vão apresentar os resultados do primeiro trimestre do ano, relembrando as perdas de 17,9% apresentadas pela Netflix na semana passada.

Esta segunda-feira está também a ser marcada pelo possível acordo para a compra da rede social Twitter vender as suas ações por 50,41 euros a Elon Musk, num negócio avaliado em 39,7 mil milhões de euros.