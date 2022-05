Euros da ‘Champions’. Juntos, Real Madrid e Liverpool já acumulam 220 milhões

A Liga dos Campeões, apesar de limitada à geografia europeia, é a competição mais importante de clubes a nivel mundial. Não só pela sua reputação e prestigio, mas também pelos encaixes financeiros que proporciona, vitais para muitos clubes. Na presente edição, onde Liverpool FC e Real Madrid têm encontro marcado na final, os emblemas já encaixaram 115 e 105 milhões de euros, respetivamente.

O Real Madrid, detentor do maior número de ‘orelhudas’ no museu, 13, mais seis do que o segundo clube com mais, o AC Milan, com sete, encaixou nesta edição 105 milhões de euros, valor que pode chegar aos 110 milhões, caso volte a levantar a taça.

Apenas o Liverpool FC, adversário do Real Madrid na final que esta temporada se disputa em Paris, no dia 28 de maio, supera o clube presidido por Florentino Pérez, com um encaixe de 115,8 milhões de euros, podendo ainda chegar aos 120,3 milhões de euros em caso de vitória. O emblema inglês conta com seis troféus da prova milionária no museu.

Clubes da Premier League lideram lista das receitas

A Premier League supera a La Liga em receita, através dos desempenhos de Manchester City, Liverpool, Chelsea FC e Manchester United, que acumularam um total de 335,7 milhões de euros, mais 9,97 do que os alcançados entre Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Barcelona e Sevilha.

As restantes competições, ficam muito atrás da liga inglesa e espanhola. Bundesliga (Alemanha), com RB Leipzig, Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Wolfsburg, arrecadou 186,1 milhões de euros. A Série A (Itália) com AC Milan, Inter de Milão, Atalanta e Juventus, 181,40 milhões de euros. A Ligue 1 (França), com PSG e Lille, 110,6 milhões de euros, esta última fica atrás da Liga Portuguesa que, com Sporting Cp, SL Benfica e FC Porto, acumulou 157,1 milhões de euros.