Receitas aumentam 66% na Madeira

As receitas angariadas pelo Governo da Madeira aumentaram 66,3%, em junho, para os 96,5 milhões de euros, de acordo com a Direção Regional do Orçamento e Finanças.

Em junho a Madeira teve um défice de 22,3 milhões de euros, um crescimento de 71,5%, resultante de receitas de 96,5 milhões de euros e despesas de 118,8 milhões de euros.

As receitas fiscais subiram 29,8% para os 62,3 milhões de euros, os impostos diretos aumentaram 2.297,6% para os 12,6 milhões de euros, e os impostos indiretos cresceram 4,7% para os 49,7 milhões de euros.

As despesas desceram 12,9% para os 118,8 milhões de euros. As despesas com o pessoal cresceram 5,5% para os 51,3 milhões de euros, os juros e outros encargos quebraram 12,5% para os 9,5 milhões de euros, as transferências correntes caíram 23,4% para os 43,5 milhões de euros, e as transferências de capital subiram 21,9% para os 6,3 milhões de euros.