Receitas de serviço da Vodafone Portugal ascenderam a 275 milhões no primeiro trimestre fiscal

As receitas de serviço da Vodafone Portugal ascenderam a 275 milhões de euros no primeiro trimestre do ano fiscal 2022-2023, subindo 6,7% em relação ao mesmo período de 2021, anunciou o grupo esta manhã.

Em comunicado, a empresa dá conta de que o número de clientes móveis fixou-se em 4,668 milhões no trimestre considerado, entre abril e junho.

Segundo Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal, “num trimestre marcado pela elevada incerteza e volatilidade, nomeadamente o resultante da pressão inflacionista e do conflito na Ucrânia, o bom desempenho que foi possível alcançar reflete por um lado a retoma da atividade económica no términus da pandemia, bem como o crescimento da atividade turística, sendo Portugal um dos principais destinos europeus”.

“Por outro lado, espelha o reconhecimento da qualidade e relevância do nosso serviço na atividade das empresas e na retoma da normalidade na vida das famílias portuguesas”, sublinhou o executivo.

O grupo nota ainda que “o serviço fixo manteve o seu desempenho positivo a um ritmo constante num ambiente muito competitivo, com a respetiva base de Clientes de banda larga a atingir os 890 mil no final de junho de 2022 (+7,3% YoY), enquanto a base de Clientes de TV alcançou os 819 mil”.

A Vodafone Portugal mantém na sua agenda o compromisso de expansão da presença da sua fibra de última geração no país, com a rede FTTH a chegar a 4,2 milhões de lares e empresas, “através de rede própria e de parcerias estratégicas” no final de junho.

“Neste período prosseguimos atividades demonstrativas da potenciação da nossa rede 5G, como a implementação, em parceria com a Ericsson, da prova de conceito no Porto de Aveiro, que aplica realidade aumentada e virtual à gestão de carga, com benefícios económicos e ambientais para a operação”, é ainda sublinhado no comunicado de imprensa.

A Vodafone Portugal sublinha ainda que o regresso de grandes eventos da música ajudou a reforçar a visibilidade do grupo junto dos públicos-alvo, em particular na área da música.

“Foi o que sucedeu nos Prémios Play – dedicados a distinguir a música portuguesa – e no Rock in Rio, ambos patrocinados pela Vodafone. Neste último evento tivemos oportunidade de dinamizar uma das nossas ofertas empresariais, o Vodafone Analytics, desenvolvido em parceria com a Celfocus, que interpreta em tempo quase real dados recolhidos pelas antenas Vodafone e identifica padrões comportamentais de mobilidade, localização e caraterização demográfica”.

Acompanhando os esforços do Grupo Vodafone de apoio aos afetados pelo conflito na Ucrânia, e numa iniciativa da Fundação Vodafone Portugal em parceria com a Associação Ukrainian Refugees UAPT, o período de abril a junho ficou marcado pela realização de cursos de língua portuguesa e inglesa a 60 deslocados na sede da Vodafone, ação acompanhada pela contratação de educadoras para ocupar os tempos livres dos menores a cargo dos alunos, durante as aulas.