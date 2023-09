O turismo da Região Autónoma da Madeira gerou proveitos totais de 529,5 milhões de euros.

22 Setembro 2023, 00h32

A Região Autónoma da Madeira gerou proveitos totais de 529,5 milhões de euros, no turismo, o que representa 10% do total nacional, indica uma análise da Pordata, no âmbito das eleições regionais da Madeira, que se realizam este domingo, 24 de setembro.

Em 2022 a Região tinha 390 alojamentos turísticos, o que representa 5,5% do total nacional.

Nesse ano a Madeira teve 8,4 milhões de dormidas de turistas (equivalente a 12% do total de dormidas em Portugal), um novo máximo na Região, referiu a Pordata.

“Atendendo ao rácio entre dormidas e habitantes, verifica-se que em 2022 registaram-se 33 dormidas de turistas por habitante na Região, um número bastante superior à média nacional de sete dormidas por habitante. Do total de hóspedes na Região em 2022, mais de sete em cada 10 eram estrangeiros. As estadas dos estrangeiros na Região são, em média, dois dias mais longas do que no país como um todo”, salientou a Pordata.