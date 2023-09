A consultora Allianz Global Investors está convencida que a recessão é a próxima esquina da economia ocidental. Mas isso, diz, não é necessariamente mau.

7 Setembro 2023, 12h05

Os dados de curto prazo podem parecer relativamente positivos, “mas pensamos que a recessão é uma perspetiva real nas economias dos Estados Unidos e da Europa nos próximos meses. É isto uma má notícia para os investidores? Embora qualquer recessão possa criar desafios a curto prazo, pode ser uma forma necessária de controlar a inflação persistente – e oferecer potenciais pontos de entrada para os investidores”, adianta Stefan Hofrichter, economista-chefe da Allianz Global Investors (AllianzGI).

Esta é uma das principais conclusões do research ‘Silver lining: How a recession may help economies and investors reset’. O documento adianta ainda que, com a recessão no horizonte “a começar no final deste ano ou no início do próximo”, novos desafios vão chegar aos mercados financeiros. “Mas também pode apresentar oportunidades, uma vez que os ativos de risco normalmente começam a apresentar um desempenho superior durante uma recessão”.

Com foco nos Estados Unidos e na Europa, onde as taxas de juros atingirão o pico, “esperamos que os bancos centrais asiáticos comecem a reduzir as taxas de juro nos próximos trimestres”.

Os mercados monetários têm descartado a possibilidade de a Reserva Federal dos Estados Unidos aumentar as taxas até ao teto dos 5,5% antes de baixar para os 4% nos próximos dois anos. “Pensamos que os mercados podem começar a precificar em 2024, antes de uma desaceleração”, refere o estudo. “É importante que os investidores criem condições para uma recuperação em ativos de risco”. Mas, aconselha a consultora, são precisos alguns cuidados.

Ser paciente é o primeiro: “as recessões muitas vezes exigem paciência dos investidores, que devem considerar como gerir riscos, pois o o ciclo económico começa a mudar. No médio prazo, uma recessão representa um desafio para as empresas, uma vez que o crescimento económico abranda e depois diminui. Tal cenário é normalmente negativo para o mercado de capitais, mas as empresas mais resilientes podem ser capazes de prosperar”.

O segundo conselho é uma atenção especial aos lucros. “As crises podem proporcionar oportunidades para adicionar ativos aos portfólios. As expectativas de ganhos geralmente atingem o fundo durante uma recessão. Esse ponto pode fornecer uma entrada potencial para investidores à medida que os preços das ações descem.

Finalmente, diz a consultora, é precisa uma atenção especial às taxas de juro. “Com a Reserva Federal a aproximar-se do nível final do ciclo de aumento das taxas, vemos potencial nos mercados de títulos do Governo para estender a duração do risco, ou seja, a sensibilidade das carteiras às taxas de juros”. E a Allianz conclui: “com uma recessão potencialmente no horizonte, é altura de ser ágil e flexível, olhando-se para a economia como um desafios em direção a novas oportunidades”.