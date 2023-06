A melhoria observada nos dois últimos anos reflete o facto de não terem sido registados, nesses dois anos, encargos relacionados com o acionamento do mecanismo de capitalização contingente, acordado com o Novobanco no quadro da venda dessa instituição de crédito, em 2017.

28 Junho 2023, 16h37

A situação financeira do Fundo no final de 2022 fica marcada por um aumento dos recursos próprios, em 232,8 milhões de euros. “Foi o segundo ano consecutivo em que se observou uma melhoria na situação líquida do Fundo de Resolução, depois de, em 2021, os recursos próprios terem aumentado 107,2 milhões de euros”, diz a instituição liderada por Luís Máximo dos Santos.

Em 31 de dezembro de 2022, os recursos próprios do FdR apresentavam um saldo negativo de 6.974,7 milhões de euros, valor que compara com o saldo negativo de 7.207,6 milhões de recursos próprios no final do exercício de 2021. “Registou-se, portanto, um aumento dos recursos próprios do Fundo, no montante de 232,8 milhões de euros”, diz o Fundo.

A melhoria observada em 2022 representa o maior aumento anual dos recursos próprios do Fundo de Resolução desde a sua constituição, em 2012, e permite que entre 2021 e 2022 “o efeito agregado da melhoria da situação patrimonial do Fundo de Resolução atinja os 340,0 milhões de euros”, diz o FdR.

Em 2021, os recursos próprios do Fundo tinham aumentado 107,2 milhões de euros, naquele que foi o primeiro ano em que se registou uma variação positiva da situação líquida desde 2014, “o ano após o qual a situação patrimonial do Fundo de Resolução foi penalizada pelo reconhecimento dos efeitos financeiros decorrentes da aplicação de medidas de resolução ao BES e ao Banif”, acrescenta o FdR.

Se em 2021 houve ainda um pedido de pagamento apresentado pelo Novobanco ao abrigo do Acordo de Capitalização Contingente, em relação ao qual, no entanto o Fundo de Resolução considerou não ser devido qualquer montante, em 2022 não foi sequer apresentado pelo Novobnco qualquer pedido de pagamento, destaca o FdR.

Assim, em 2021 e em 2022, as perdas decorrentes da aplicação de medidas de resolução ficaram essencialmente circunscritas ao registo do efeito da diluição da participação do Fundo de Resolução no Novobanco, na sequência dos aumentos de capital realizados ao abrigo do REAID.

Em termos acumulados, esse efeito ascende a 75,8 milhões de euros (dos quais 20,7 milhões de euros registados em 2021 e 55,1 milhões de euros registados em 2022) e reflete a redução da participação do Fundo de Resolução, de 25,00% para 19,31%. Perspetiva-se que, nos próximos anos, essa redução se acentue e que a participação do Fundo de Resolução possa reduzir-se até uma percentagem estimada de 9,16%

Portanto em 2022, o efeito negativo no FdR ascendeu a 55,2 milhões de euros, explica a instituição.

O Fundo destaca o contributo positivo para os recursos próprios (+288,3 milhões de euros) que vem de vários factores como o reconhecimento da receita proveniente da contribuição sobre o setor bancário relativa ao ano de 2022, no valor de 204,5 milhões de euros (dos quais 180,2 milhões foram recebidos pelo Fundo no decurso do ano); e o recebimento de contribuições pagas diretamente ao Fundo relativas ao processo contributivo de 2022, no valor de 83,8 milhões de euros.

O FdR realça também o contributo negativo para os recursos próprios (-55,4 milhões de euros), o que se deve ao reconhecimento de uma perda relativa a medidas de resolução, no montante de 55,1 milhões; pelo efeito da redução da participação do Fundo no Novobanco, de 23,44% para 19,31%, decorrente do aumento do capital social realizado por esse banco, em novembro de 2022, nos termos do REAID; e ainda de um encargo de 0,14 milhões de euros relativo à atividade desenvolvida pelo Agente de Verificação previsto no Acordo de Capitalização Contingente celebrado entre o Fundo de Resolução e o Novobanco e cujo custo, nos termos desse acordo, é partilhado entre as duas partes.

Mas também se deve à incorporação dos resultados negativos gerados no exercício, no montante de 0,18 milhões de euros, que refletem, essencialmente, os encargos com comissões devidas ao Estado em virtude do financiamento do Fundo. Pelo segundo ano consecutivo observa-se, portanto, uma melhoria na situação líquida do Fundo de Resolução.

Acresce que, em 2022, a situação financeira do Fundo de Resolução já não foi, como nos anos anteriores, penalizada pelos encargos com o serviço da dívida. “Com efeito, se em 2021 os encargos com juros e comissões ascenderam ainda a 135,4 milhões de euros, em 2022 não houve apuramento de qualquer montante de juros a pagar – devido à refixação das taxas de juro aplicáveis aos empréstimos do Fundo de Resolução, prevista contratualmente, e de que resultou a aplicação de uma taxa nula – e houve apenas o registo e o pagamento de um montante de 0,15 milhões de euros a título de comissões entregues ao Estado”, acrescenta Fundo.

Por sua vez, as contribuições recebidas pelo Fundo, provenientes, direta ou indiretamente, do setor bancário, ascenderam a 288,3 milhões de euros (aumento de 23,4 milhões de euros face a 2021).

“A 31 de dezembro de 2022, o ativo do Fundo evidencia um aumento para 641,8 milhões de euros, que engloba 359,9 milhões de euros de liquidez e 257,5 milhões de euros correspondentes à detenção de uma participação de 19,31% no Novobanco e de uma participação de 100% na Oitante (esta última ainda valorizada, em balanço, a 50 mil euros)”, lê-se no relatório.

À semelhança do ano anterior, a dívida do Fundo ascendia, no final de 2022, a 7.511,9 milhões de euros, dos quais 6.382,9 milhões

(85%) constitui dívida ao Estado e 1.129 milhões de euros (15%) constitui dívida obtida junto de um conjunto de sete instituições de crédito nacionais, segundo o relatório do FdR.

O Fundo de Resolução registou um prejuízo de 179,1 mil euros em 2022 o que compara com um prejuízo 136,9 milhões de euros em 2021.

Ano em que não houve chamadas de capital do Novobanco

A atividade do Fundo de Resolução no ano de 2022 continuou a ser marcada pelos trabalhos relacionados com a execução dos acordos celebrados em 2017, no âmbito da operação de venda do Novobanco.

O ano de 2022 fica marcado por ser o primeiro, desde a conclusão da operação de venda do Novobanco, em 2017, em que não foi realizado qualquer pagamento ao abrigo do Acordo de Capitalização Contingente.

Em março de 2022, o Novobanco submeteu ao Fundo de Resolução um pedido com base nas suas contas reportadas a 2021, mas, na realidade, os dados disponíveis ao momento da apresentação desse pedido já permitiam concluir que as necessidades de capital do Novobanco que originaram o pedido de pagamento não eram suscetíveis de cobertura pelo mecanismo de capitalização contingente, à luz das disposições do respetivo Acordo, pelo que nenhum pagamento era (nem é) devido pelo Fundo de Resolução.

O Novobanco apresentou um rácio de fundos próprios principais de nível 1 (CET 1) de 13,1% em 2022, “acima, portanto do limiar de 12,0% fixado nos termos do Acordo de Capitalização Contingente para acionar o mecanismo de pagamento por parte do Fundo de Resolução. Assim, não existe base para qualquer pedido de pagamento em 2023, com base nas contas relativas a 2022.

A reestruturação bem-sucedida do Novobanco foi resultante da execução conjugada do plano de negócios e dos contratos de venda acordados em 2017, designadamente do Acordo de Capitalização Contingente, e constitui mais um indicador de que o Novo Banco já não deverá necessitar de recorrer ao mecanismo de capitalização contingente.

Ainda no decurso de 2022, o Fundo de Resolução viu a sua participação no Novobanco reduzida para 19,31%, na sequência de um novo aumento de capital resultante da conversão dos direitos de conversão atribuídos ao Estado, nos termos do regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos (REAID).

A conversão dos direitos atribuídos ao Estado conduziu ao aumento da sua participação para 5,69%. Nessa sequência, verificou-se a diluição da percentagem de participação do Fundo de Resolução, que passou de 23,44% para 19,31%, dado que, nos termos dos acordos de venda do Novobanco, a participação de 75% detida pela Nani Holdings não é afetada pela diluição resultante da aplicação do REAID.

O ano de 2022 ficou também marcado pela conclusão do processo de reembolso da dívida emitida pela Oitante, S. A. (Oitante) no âmbito da resolução do BANIF – Banco Internacional do Funchal (Banif). Depois de esse processo de reembolso ter sido temporariamente sustado no ano de 2020, fruto dos efeitos da pandemia, a Oitante havia retomado a amortização da dívida em 2021, ano em que reembolsou antecipadamente 160,5 milhões de euros. Em 2022, a Oitante reembolsou o montante remanescente da sua dívida, no total de 39,0 milhões de euros.

A dívida da Oitante, que inicialmente ascendeu a 746 milhões de euros, foi, assim, integralmente liquidada, mais de três anos antes da data do seu vencimento, inicialmente previsto para dezembro de 2025.

Com o reembolso antecipado da dívida da Oitante cessou a responsabilidade do Fundo de Resolução enquanto garante, bem como a responsabilidade do Estado Português, enquanto prestador de uma contragarantia.

O reembolso antecipado da dívida implica que o valor que a sociedade ainda venha a gerar, líquido dos seus custos de estrutura, passará a ser utilizado integralmente na remuneração do Fundo de Resolução, titular de 100% do capital da sociedade.