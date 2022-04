Rede de banco centrais defende que é preciso aumentar a transparência em torno dos objetivos “verdes”

A Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS), de que o Banco de Portugal faz parte, divulgou hoje um relatório sobre a transparência dos mercados que sustentam o financiamento “verde” e a transição para a neutralidade climática.

O Banco de Portugal aderiu à NGFS em 2018, afirmando assim o seu compromisso em contribuir, no âmbito do seu mandato, para o esforço global de promoção dos objetivos ambientais e, em particular, de resposta às alterações climáticas.

O documento aborda o papel crucial dos mercados financeiros na resposta às alterações climáticas e aos desafios ambientais.

Embora não faça recomendações específicas, dada a diversidade das jurisdições à escala global, o documento destaca três aspetos transversais que são considerados relevantes para os decisores de política. A saber aumentar a transparência em torno dos objetivos “verdes” e da transição climática; facilitar a comparabilidade e a interoperabilidade das taxonomias, dos enquadramentos e dos princípios; e intensificar os esforços para a divulgação e o reporte de informação “verde”.

“Recorrendo à experiência dos bancos centrais e dos supervisores financeiros, também sistematizada através de um inquérito realizado junto dos membros da NGFS, o relatório apresenta uma perspetiva abrangente sobre as práticas e os desafios identificados no financiamento da transição climática”, diz o BdP.

A análise foca três dimensões críticas para fortalecer a integridade dos mercados. A primeira refere-se às taxonomias, ou seja, aos sistemas de classificação usados para identificar ativos, projetos e atividades em função das suas caraterísticas ambientais,

A segunda dimensão consiste nos mecanismos criados para a certificação e a verificação externas das credenciais “verdes” de ativos, projetos e atividades.

Por fim a crescente gama de métricas, enquadramentos e produtos desenvolvidos para abordar a transição climática.

O Banco de Portugal participou na equipa que elaborou o relatório.

A NGFS é uma rede global de bancos centrais e autoridades de supervisão, criada em dezembro de 2017 para promover a gestão dos riscos ambientais no setor financeiro, em especial os riscos associados às alterações climáticas, e para apoiar a transição para uma economia mais sustentável, através da expansão do financiamento “verde”. A rede conta atualmente com 114 membros e 18 observadores, de países que representam os cinco continentes e cerca de 85% das emissões globais de gases com efeito de estufa e que são responsáveis pela supervisão da totalidade dos bancos e de cerca de 80% das seguradoras com importância sistémica.