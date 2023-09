A NTV, pertencente ao conglomerado do jornal conservador Yomiuri, jornal mais lido no Japão e de maior circulação mundial, terá a maioria dos direitos de voto em relação ao estúdio a partir de 6 de outubro.

21 Setembro 2023, 15h40

A rede japonesa Nippon Television (NTV) anunciou esta quinta-feira que fará do estúdio de animação Studio Ghibli a sua subsidiária, adquirindo 42,3% das ações a partir de outubro, segundo a “Cinco Dias”.

“O Studio Ghibli produziu obras que são apreciadas não só no Japão, mas também no exterior. A Nippon Television está empenhada em apoiar este estúdio, considerado de importância global, agora mais do que nunca”, afirmou a emissora comercial.

A NTV, pertencente ao conglomerado do jornal conservador Yomiuri, jornal mais lido no Japão e de maior circulação mundial, terá a maioria dos direitos de voto em relação ao estúdio a partir de 6 de outubro.

“Realizamos uma reunião do conselho neste dia 21 de setembro para aprovar a compra do estúdio pela NTV”, disse a Ghibli, onde também comemoraram os bons resultados do seu último filme, “O Menino e a Garça” (2023), recentemente lançado nas bilheteiras japonesas.

O estúdio também é o criador do vencedor do Oscar “Spirited Away (2003)” (o único filme de animação japonês a ganhar um prémio), “Princess Mononoke” (1997) e “My Neighbor Totoro” (1988). Os filmes do Studio Ghibli foram traduzidos para 28 idiomas.

As negociações entre Suzuki e NTV teriam começado no ano passado, onde a Ghibli terá levantado esse pedido à emissora para que o estúdio pudesse focar-se exclusivamente na produção de animes.