No mês de agosto a rede nacional de carregamentos, Mobi.E, registou um total de 406.728 carregamentos, o que corresponde a uma subida de 73% face ao mesmo mês do ano passado e o que marca um novo recorde de utilização.

13 Setembro 2023, 12h33

A rede Mobi.E já contabilizou um total de 2,6 milhões de carregamentos este ano, tendo no mês de agosto sido registados 406.728 carregamentos, o que corresponde a uma subida de 73% face ao mesmo mês do ano passado.

No que diz respeito ao nível de consumos de energia, a rede já ultrapassou os recordes anteriores, tendo atingindo os 6.932.261 Kilowatts hora, o que representa um crescimento de 91% em comparação com o período homólogo.

No final do mês de agosto integravam a rede Mobi.E um total de 8.204 pontos de carregamento, cuja potência da rede ascende a mais de 211.820 Kilowatts hora, 12% superior ao objetivo proposto no regulamento europeu “Alternative Fuel Infrastructure” Regulation” (AFIR).

Desde 1 de janeiro, a rede de carregamento foi utilizada por mais de 133 mil condutores, o que representa uma subida de 61% face a 2022. Em média, nos oito primeiros meses do ano, cada utilizador efetuou 20 carregamentos na rede Mobi.E.

A utilização destas redes já poupou a libertação de mais de 32.500 toneladas de dióxido de carbono para o ambiente, o que significa que seriam necessárias mais de 543 mil árvores com dez anos para reter este mesmo dióxido de carbono.