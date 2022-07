Redes de eletricidade em baixa tensão: o fim de um monopólio?

Longe vão os tempos em que o Estado tinha o monopólio público do mercado da eletricidade, desde a sua produção, até à sua comercialização junto do consumidor final.

No seio da União Europeia (UE), tomou-se consciência de que, no mercado da eletricidade e em defesa da sua eficiência, era possível identificar diferentes realidades, as quais não deveriam ser tratadas da mesma forma.

É neste contexto que, em 1996, uma Diretiva da Comissão Europeia iniciou o processo que conduziria à partição do mercado da eletricidade em quatro áreas (o unbundling). De montante para jusante: a produção, o transporte, a distribuição e a comercialização.

A produção e a comercialização foram abertas ao mercado, com algum grau de competitividade, enquanto que o transporte e a distribuição, pelas suas características técnicas, se mantiveram como monopólios naturais.

Portugal, apercebendo-se da importância desta evolução, antecipou-se à tomada de decisão das instâncias europeias e, ainda antes de a UE ter imposto este unbundling aos Estados-membros, o Governo português publicou a legislação que permitiu iniciar a transformação do setor elétrico em Portugal, a qual, no caso do transporte e distribuição de eletricidade, veio a culminar na concessão da exploração da rede de transporte à REN e da rede de distribuição à então EDP Distribuição, hoje E-Redes.

O mercado da eletricidade em Portugal ganhou características de competitividade, na produção e na comercialização, e uma regulação muito apertada no transporte e na distribuição, o que potenciou ganhos de eficiência, com benefícios para o consumidor final.

No entanto, o aumento da competitividade foi limitado pelas características técnicas do setor elétrico, que impedem a aproximação a situações mais concorrenciais, e pelo facto de a empresa incumbente no setor (a EDP) se manter com uma grande presença na produção, na comercialização e, de forma exclusiva, na distribuição, onde usufrui das diversas concessões da exploração da rede.

O argumento de que já não há uma única EDP, mas sim várias EDP, não colhe, pois todas estas empresas pertencem ao mesmo grupo e são geridas numa lógica de conjunto.

O processo de concessões para a exploração da rede de distribuição em baixa tensão, que irá observar desenvolvimentos decisivos em breve, será uma excelente oportunidade para o Estado português dar um passo em frente, antecipando o futuro, ao permitir a introdução de características concorrenciais na distribuição de eletricidade, o que potenciaria a modernização da rede de distribuição em baixa tensão, adequando a sua capacidade de resposta às novas formas de produzir e consumir eletricidade.

Este é um passo decisivo para uma maior competitividade no mercado da eletricidade, o qual, a ser bem conduzido, porá fim a uma situação de monopólio na distribuição de eletricidade, o que é cada vez mais possível pelas constantes inovações tecnológicas no setor. Daqui resultarão benefícios significativos para todos os consumidores, não só pela melhoria do serviço prestado, como pelos preços praticados, os quais tenderão a incorporar a redução de custos decorrente de uma maior concorrência no setor.