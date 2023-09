O Governo anunciou que vai manter a carga fiscal dos combustíveis reduzida e inalterada, e garantiu que vai permanecer atento à evolução do mercado de combustíveis.

1 Setembro 2023, 14h34

O Governo vai continuar a aplicar uma redução na carga fiscal dos combustíveis, de forma a ajudar todos os consumidores e mitigar o aumento dos preços. O desconto no ISP vai manter-se inalterado, e traduz-se num desconto de 13,1 cêntimos por litro no gasóleo e de 15,3 cêntimos por litro na gasolina.

Face ao aumento dos preços dos combustíveis, o Governo vai manter inalterada a suspensão parcial da atualização da taxa de adicionamento sobre as emissões de dióxido de carbono (taxa de carbono), sendo que a medida mantém-se numa redução dos impostos aplicáveis de 23 cêntimos por litro de gasóleo e nos 25 cêntimos por litro de gasolina.

O Governo vai continuar a avaliar regularmente a evolução do mercado de combustíveis, para fazer um quadro de uma convergência gradual do peso dos impostos sobre os combustíveis em Portugal com a média da Zona Euro.

Nos primeiros sete meses de 2023 o consumo de combustíveis atingiu o recorde da última década. Em julho, o consumo de combustíveis rodoviários registou um crescimento de cerca de 10% face ao período homólogo.

Em Portugal a tributação dos combustíveis está abaixo da média ponderada pela Zona Euro, de 6% no gasóleo e de 4% na gasolina.