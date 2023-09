“Desde o início de vigência da medida (18 de abril) até ao passado dia 4 de setembro, a redução dos preços dos bens alimentares atingiu o valor de 10,14%, evidenciando esse resultado uma diminuição sustentada e progressiva dos preços dos bens alimentares abrangidos pelo referido cabaz ao longo deste período”, refere a nota do gabinete liderado por António Costa Silva.

11 Setembro 2023, 19h16

A redução do preço no cabaz alimentar mantém-se acima de 10%, anunciou ao início da noite o Ministério da Economia e do Mar em nota de imprensa, na sequência de mais uma reunião da Comissão de Acompanhamento do Pacto para a Estabilização e Redução do Preço dos Bens Alimentares.

Naquele que foi o quinto encontro da comissão criada no âmbito do compromisso do Governo com a CAP- Confederação dos Agricultores de Portugal e a APED – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, “foram apresentados e debatidos os resultados, apurados até à data, resultantes da monitorização realizada pela ASAE no âmbito da mesma Comissão à evolução dos preços das 46 tipologias de bens alimentares que integram o cabaz alimentar abrangido pela medida de isenção do IVA”, explica a tutela no comunicado enviado esta segunda-feira à comunicação social.

Em abril, um conjunto de 46 produtos alimentares passou a estar abrangido pelo IVA Zero.

A lista de produtos alimentares que passaram a estar isentos de IVA – na sequência de um pacto tripartido assinado entre o Governo e os sectores da produção e da distribuição alimentar – inclui legumes, carne e peixe nos estados fresco, refrigerado e congelado, assim como arroz e massas, queijos, leite e iogurtes e frutas como maçãs, peras, laranjas, bananas e melão, três tipos de leguminosas, ou ainda, entre outros, bebidas e iogurtes de base vegetal.

Na semana passada, o Governo aprovou, em sede de Conselho de Ministros, o prolongamento da medida IVA zero sobre alguns produtos alimentares considerados essenciais até ao final do ano.