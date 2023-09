Em 2017, a empresa vinícola enfrentou desafios financeiros substanciais que exigiram uma abordagem estratégica para garantir a sua estabilidade a longo prazo.

1 Setembro 2023, 18h27

A Vinhos Norte, uma empresa do sector vinícola do norte do país, anunciou o êxito do seu plano de revitalização empresarial a que foi submetida após um período crítico. A reestruturação económica e financeira veio garantir estabilidade à empresa no mercado e permitiu um crescimento de 15% no volume de negócios médio.

Em 2017, a empresa vinícola enfrentou desafios financeiros substanciais que exigiram uma abordagem estratégica para garantir a sua estabilidade a longo prazo. A revitalização bem-sucedida contou com a colaboração da Capitalizar, empresa de consultoria financeira especializada em reestruturação de empresas.

Vítor Lima, gerente da Vinhos Norte, afirma que “a parceria estratégica com a Capitalizar, com uma orientação especializada e foco inestimável foram determinantes para navegarmos por um terreno complexo e emergirmos com sucesso”, salientando que “a reestruturação não só garantiu a estabilidade da Vinhos Norte, mas também serviu como um catalisador para um crescimento exponencial subsequente”.

A equipa da Capitalizar trabalhou em estreita colaboração com a equipa de gestão da Vinhos Norte, adaptando estratégias à medida que a situação evoluía, o que resultou numa execução fluida do Plano Especial de Revitalização, segundo informa a empresa.

“Desde o início da nossa colaboração que percebemos que o processo de reestruturação levado a cabo na ‘Vinhos Norte’ iria resultar dada a capacidade de trabalho, determinação, resiliência e competência que existia na empresa, mas em especial da sua equipa de gestão”, revela José Pedro Pais, fundador e partner da Capitalizar.