Banco de Portugal recebeu financiamento europeu para melhorar controlo ao branqueamento de capitais. Projeto está quase concluído, mas prazo foi adiado de 17 de junho para 17 de setembro.

16 Junho 2023, 20h00

O projeto levado a cabo pelo Banco de Portugal (BdP) para fortalecer o sistema de supervisão baseada no risco em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BCFT), vai ser concluído em 17 de setembro e não em 17 de junho como estava previsto no calendário da Comissão Europeia.

A DGREFORM da Comissão Europeia aceitou o pedido de adiamento do BdP para a conclusão do projeto iniciado em 2021 e que previa a conclusão até dia 17 de junho, porque se concluiu que pode ser útil que esse projeto se possa estender. Assim o novo prazo para concluir o projeto relacionado com a prevenção do branqueamento de capitais, que está a ser realizado com apoio da Comissão Europeia, atribuído no quadro do Programa de Apoio às Reformas Estruturais, tem agora de estar concluído a 17 de setembro, confirmou ao Jornal Económico o Banco de Portugal.

