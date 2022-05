Refugiados ucranianos em Setúbal. Duas entidades vão realizar inquéritos, diz Costa

António Costa disse hoje não perceber porque é que a autarquia de Setúbal pediu um inquérito ao ministério da Administração Interna sobre a polémica com os refugiados ucranianos na cidade sadina.

“A câmara de Setúbal pediu um inquérito ao ministério da Administração Interna, não sei porque. Mas o ministro vai remeter para as duas entidades com competências para fazer inquérito: a comissão nacional proteção de dados e para a ministra da Coesão Territorial, que tem a tutela sobre as autarquias locais. Em Portugal, há instituições próprias para fazer e inquirir. Haja serenidade, se houver algum comportamento ilegal, as instituições atuarão”, disse hoje o primeiro-ministro.

Sobre o desmentido feito na sexta-feira, António Costa disse que “a câmara de Setúbal nao pediu esclarecimento nem sobre a associação nem sobre o senhor referido na noticia do Expresso. A carta contem vários protestos pelas declarações da embaixadora da Ucrânia em Portugal, que remetemos para o ministério dos Negócios Estrangeiros”. O chefe do executivo refere-se à associação EDINSTVO e ao cidadão russo Igor Khashin.

O jornal “Expresso” denunciou na sexta-feira que os refugiados ucranianos estão a ser recebidos por apoiantes russos de Vladimir Putin pelos serviços da câmara da cidade sadina. Pelo menos 160 refugiados ucranianos já foram recebidos por Igor Khashin, antigo presidente da Casa da Rússia e do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos, e pela mulher, Yulia Khashin, trabalhadora do município, que entretanto foi afastada destas funções enquanto a situação não for esclarecida. O PSD e a IL já anunciaram que vão chamar o autarca de Setúbal (CDU) André Martins ao Parlamento para dar explicações sobre esta caso.

O primeiro-ministro afirmou este domingo que “qualquer violação dos direitos fundamentas é da maior gravidade. Temos de ter bastante serenidade. A guerra também se trava através destes jogo de informações. Portugal é um estado de direito, onde há serviços próprios para tratarem informações, para assegurarem a proteção de refugiados, o Estado português tem de assegurar a segurança de todos os que ca vivem: portugueses, russos, ucranianos, cabo-verdianos, italianos. Em Portugal, todos aqueles que cá residem, residem em segurança”.

À entrada para o evento que celebra os 50 anos do Teatro da Comuna em Lisboa, António Costa também elogiou a “enorme generosidade do povo português para assegurar proteção internacional” dos refugiados. E destacou a “forma empenhada como as autarquias locais se tem solidarizado para assegurar integração das pessoas que estão a procura de proteção internacional.

Entretanto, o SEF disse que não há nenhum inquérito em curso, e que o seu portal de regularização de refugiados nao exige fotocopias, mas somente a digitalização de um de três documentos: passaporte, autorização de residência ucraniano ou salvo conduto. Este portal também nao faz questões sobre familiares que continuaram a residir na Ucrânia, revela a “SIC Notícias”.