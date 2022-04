Refugiados ucranianos. Gabinete do primeiro-ministro desmente autarquia comunista de Setúbal

O gabinete do primeiro-ministro veio hoje a público desmentir a autarquia comunista de Setúbal sobre uma carta enviada a 11 de abril pela câmara para o Palácio de São Bento.

“A carta que o Presidente da Câmara Municipal de Setúbal dirigiu ao Primeiro-Ministro no passado dia 11/04/22 é um protesto sobre declarações prestadas pela Embaixadora da Ucrânia em Lisboa, à CNN, e foi reencaminhada para os efeitos tidos por convenientes para o MNE”, começa por dizer o gabinete de António Costa em comunicado. “Na referida carta não é solicitada qualquer informação sobre a Associação EDINSTVO, nem sobre o cidadão Igor Khashin”.

O Palácio de São Bento reagiu assim ao comunicado da autarquia de Setúbal divulgado hoje em reação à notícia do jornal “Expresso” onde foi denunciado que os refugiados ucranianos estão a ser recebidos por apoiantes russos de Vladimir Putin pelos serviços da câmara da cidade sadina.

O PSD e a IL já anunciaram que vão chamar o autarca de Setúbal (CDU) André Martins ao Parlamento para dar explicações sobre esta caso.

Segundo o “Expresso”, pelo menos 160 refugiados ucranianos já foram recebidos por Igor Khashin, antigo presidente da Casa da Rússia e do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos, e pela mulher, Yulia Khashin, trabalhadora do município, que entretanto foi afastada destas funções enquanto a situação não for esclarecida.

“O sr. Igor Kashin, citado na notícia do Expresso, colabora, regularmente, há vários anos, com várias entidades da administração central, entre as quais o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o Alto Comissariado para as Migrações e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, tendo prestado esta colaboração já este ano, em instalações de alguns destes serviços em Setúbal, no contexto do acolhimento de refugiados da guerra da Ucrânia. Esteve também a dar apoio, no contexto das relações existentes, desde 2005, entre a CMS e a EDINSTVO, associação de imigrantes de leste, nos serviços municipais responsáveis pelo acolhimento de refugiados”, segundo a autarquia.

“Após tomar conhecimento de afirmações proferidas, há duas semanas, pela Embaixadora da Ucrânia em Portugal relativamente a esta associação, a Câmara Municipal de Setúbal questionou formalmente e no próprio dia, por ofício, o o senhor Primeiro-ministro, pedindo que se pronunciasse sobre a veracidade destas declarações e esclarecesse com a maior brevidade possível se o Alto Comissariado para as Migrações mantinha a confiança nesta associação, não tendo obtido resposta até ao momento”, acrescenta a câmara de Setúbal, tendo agora o gabinete de António Costa desmentido estas afirmações.