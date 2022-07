O vice-presidente do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) considera que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) será um instrumento importante para “acelerar a transformação” desta entidade pública, com os sistemas informáticos a comunicarem mais entre si e novos profissionais qualificados.

“O IRN tem os dados-mestre da Administração Pública [AP] e fornece-os em vários processos de interoperabilidade, quer à AP quer a alguns privados. Portanto, quanto mais processos de interoperabilidade conseguirmos montar mais significa que o cidadão não vai ter de submeter os mesmos dados mais do que uma vez”, afirmou Jorge Rodrigues da Ponte na conferência “The Value Multiplier”, promovida esta terça-feira pelo Jornal Económico (JE) e pela Accenture. “Queremos modernizar estes ciclos de vida de contacto com o cidadão e com as empresas. Temos de os repensar significativamente para garantir que os custos diminuem e criamos mais eficiência”, defende.

