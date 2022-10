Regresso da Liga dos Campeões. FC Porto favorito, Benfica e Sporting partem em desvantagem

As competições europeias de clubes regressam esta semana, com as quatro equipas portuguesas (Sporting, FC Porto, Benfica e SC Braga) a entrarem em campo. Neste contexto, a Solverde deu a conhecer, em comunicado de imprensa, as probabilidades que atribui ao resultado de cada partida em que estão envolvidas as equipas nacionais.

O primeiro a entrar em campo é o Sporting, que defronta os franceses do Marselha a partir das 17h45 de terça-feira. Os leões são líderes do grupo D, mas a equipa da costa sul francesa é a favorita à vitória, com 45% de probabilidades de vencer. Porém, os “leões” não eram favoritos em qualquer um dos dois jogos anteriores na competição (frente a Frankfurt e Tottenham) e acabariam por vencer ambos.

Também na terça-feira, mas a partir das 20 horas, o FC Porto entra em campo no Estádio do Dragão para enfrentar o Bayer Leverkusen. O campeão nacional é, à partida, o favorito, com 44% de possibilidades, numa altura em que ainda procura a sua primeira vitória nesta edição da prova milionária.

Na quarta-feira, o Benfica recebe uma das equipas mais fortes em disputa pelo troféu. Às 20 horas, o PSG visita o Estádio da Luz e é favorito, com 58% de probabilidades de alcançar o triunfo. De referir que o campeão francês é o segundo maior candidato a vencer a competição, de acordo com os dados divulgados pela Solverde.

Ainda assim, de momento, o Benfica é o principal favorito, de entre as equipas portuguesas a vencer o troféu, ao passo que, no início da competição, esse estatuto pertencia ao FC Porto.

Mais à frente na mesma semana, às 20 horas de quinta-feira, o SC Braga recebe o Saint-Gilloise, da Bélgica. Os bracarenses levam vantagem, com uma probabilidade de 56% de vencerem o jogo. No Estádio Municipal de Braga vai disputar-se a liderança do grupo D, entre duas equipas venceram ambas as jornadas disputadas até ao momento.