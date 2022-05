Reino Unido: Boris Johnson à espera de conhecer a dimensão da derrota

Os resultados ainda são escassos mas já é seguro que os trabalhistas conseguiram retirar aos conservadores algumas localidades de importância estratégica. Os resultados mais claros até agora foram na região de Londres, com os trabalhistas a assumirem o controlo dos conselhos de Barnet, Wandsworth e Westminster, o que, segundo os analistas britânicos, “tem um enorme valor simbólico: perder todos três conselhos numa única eleição será um grande golpe para o moral conservador”.

Ao mesmo tempo, esta substituição é parte de uma tendência de longo prazo em que o Partido Trabalhista apertou o controlo sobre o interior de Londres. Ao longo da última década, ”vimos uma crescente polarização com o voto trabalhista concentrado nas grandes cidades e cidades universitárias e o apoio conservador espalhado pelo resto do país. A esse respeito, as perdas conservadoras em Southampton ou West Oxfordshire podem ser indicadores mais reveladores”.

Entretanto, circulam tumores de que, se os resultados das eleições forem muito maus para os trabalhistas, é possível que Boris Johnson marque eleições antecipadas para outubro.

Os resultados são ainda mais escassos na Irlanda no Norte, onde a contagem dos votos costuma ser demorada e só esta sexta-feira terá início. Os únicos resultados que são conhecidos sãos que indicam, segundo a BBP, que a abstenção pode ter atingido valores muito elevados.

A eleição na Irlanda do Norte não só decidirá quem é eleito para a assembleia, mas também quem tem o direito de ocupar os cargos de primeiro-ministro e de vice-primeiro-ministro. O maior partido após as eleições terá direito ao cargo de primeiro-ministro, enquanto o maior partido do segundo maior dos blocos (unionistas ou nacionalistas) terá direito ao cargo de vice-primeiro-ministro.

Falando após o encerramento das urnas, a ex-deputada dos unionistas do DUP Emma Little-Pengelly disse que os números iniciais de participação, com elevada abstenção, eram “esperados”.

“Eles não parecem dramaticamente, entusiasticamente altos nem parecem decepcionantemente baixos”, disse, em declarações à BBC. “Foi uma campanha de baixa energia; não foi a mais empolgante das campanhas. As pessoas não saíram em grande número”.

O deputado do Sinn Féin (partido que deverá ganhar as eleições), John Finucane, disse que o registo eleitoral foi muito diferente este ano, com um aumento acentuado de eleitores em todos os círculos eleitorais. “A minha própria experiência de Belfast é de assembleias de voto onde as pessoas estavam à espera mais de uma hora para votar”.