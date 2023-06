A aquisição da iRobot, empresa fabricante do aspirador Roomba, pela Amazon ainda está sujeita a aprovação dos reguladores da União Europeia e da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos.

16 Junho 2023, 13h19

O órgão regulador da Grã-Bretanha aprovou, esta sexta-feira, a aquisição da iRobot Corp, fabricante do aspirador Roomba, pela Amazon no valor de 1,7 mil milhões de dólares, segundo a “Reuters”.

Em abril, a autoridade de concorrência de mercados (CMA) britânica iniciou uma investigação sobre o acordo anunciado entre as duas empresas em agosto do ano passado, altura em que a Amazon estava a expandir o seu portfólio de dispositivos domésticos inteligentes. Agora, a CMA afirmou que este acordo não leva a preocupações de concorrência no Reino Unido.

A Amazon já afirmou estar satisfeita com a decisão e salientou que “estamos comprometidos a apoiar os órgãos reguladores no seu trabalho”.

Segundo o presidente executivo da iRobot, Colin Angle, este “é um marco significativo e ambas as empresas continuam a trabalhar em cooperação com outros reguladores relevantes para a revisão desta fusão”.

Para esta aquisição ficar completa ainda é ainda necessária a aprovação dos reguladores da União Europeia, que vão tomar uma decisão a 6 de julho, e da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, que também está a examinar esta aquisição.