Reino Unido e UE dizem que Rússia é responsável por ataque informático contra a Ucrânia

O Reino Unido a par com a União Europeia (UE) disseram esta terça-feira que a Rússia é a responsável por um ataque informático maciço contra uma rede de internet via satélite que desativou milhares de modems no início da guerra na Ucrânia.

Segundo a “Reuters” o ataque digital contra a rede KA-SAT da Viasat aconteceu no final de fevereiro, num momento em que os blindados russos entravam na Ucrânia e ajudavam a facilitar a invasão do país pelo presidente Vladimir Putin.

Em comunicado a UE e Reino Unido apontam que “o ataque informático teve um impacto significativo, provocando interrupções de comunicação indiscriminadas em várias autoridades públicas, empresas e utilizadores na Ucrânia, além de afetar vários Estados-Membros da UE”.

O principal alvo da Rússia foi o exército ucraniano, mas o ataque também atingiu parques eólicos e utilizadores de internet na Europa central.

Em março, o responsável pela segurança cibernética ucraniana, Victor Zhora, tinha referido que a sabotagem remota tinha provocado uma “enorme perda nas comunicações no início da guerra”.

Por sua vez, a Rússia nega ter levado a cabo operações cibernéticas contra à Ucrânia. Quando confrontado pelas novas informações o Kremlin não respondeu a um pedido de comentário da “Reuters”.

Também esta terça-feira o diretor da agência de espionagem britânica GCHQ, Jeremy Fleming, alertou para os ataques cibernéticos da Rússia aos países do ocidente que apoiam a Ucrânia.

“Vimos indicações de que os agentes cibernéticos da Rússia continuam a procurar alvos em países que se opõem às suas ações”, assegurou Jeremy Fleming.