Reino Unido em alerta vermelho devido ao calor. Pode vir a caminho um recorde da temperatura

Desde a meia-noite de domingo para segunda-feira está ativo um alerta vermelho relativo a grande parte do território do Reino Unido, com as temperaturas a poder atingir os 41º Celsius tanto na segunda, como na terça-feira, o que significaria novo recorde de temperatura.

Foi pedido aos britânicos que evitassem andar de transportes públicos, à exceção de casos de extrema necessidade. Os próprios serviços de transporte podem mesmo ser suspensos nestes dois dias.

Várias escolas foram fechadas um pouco por todo o país e o vice primeiro ministro britânico, Dominic Raab, pediu às pessoas que tomem precauções, sem deixarem de “aproveitar o brilho do sol”.

“Obviamente há alguns procedimentos de senso-comum”, referiu, dando os exemplos de “estar hidratado, ficar protegido do sol nas horas mais quentes e usar protetor solar”, em declarações à jornalista Sophy Ridge, no domingo. “Devemos aproveitar o sol e, na verdade, devemos ser resilientes o suficiente.”

Por outro lado, a Agência de Segurança para a Saúde do Reino Unido (UKHSA) aumentou o aviso acerca das altas temperaturas do nível três para o nível quatro, o que significa que “doenças e mortes podem ocorrer entre os [cidadãos] saudáveis e em boa forma, não apenas em grupos de alto risco.”