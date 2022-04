Reino Unido junta 200 cidadãos russos à lista de sanções

O Reino Unido adicionou mais de 200 indivíduos à sua listas de sanções relacionadas à Rússia, segundo a “Interfax”.

Na lista estão incluídos Andrei Fursenko, assessor do presidente russo; Viktor Medvedchuk, ex-co-presidente da Plataforma de Oposição da Ucrânia – Partido pela Vida; e a mulher do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov.

Vão ser igualmente sancionados líderes empresariais russos como Vagit Alekperov, Vladimir Yevtushenkov e Andrei Bokarev e outros empresários e executivos seniores Farhad Akhmedov, Musa Bazhaev, Said Kerimov, Grigory Berezkin, Yevgeny Zubitsky e Alexander Shulgin.

Os bens dos 200 indivíduos acrescentados à lista de sanções estão congelados e os visados estão proibidos de entrar no Reino Unido.

Já a 24 de março o Reino Unido tinha avançado com sanções contra 65 pessoas e empresas russas e bielorrussas. Na altura na lista de sanções foram incluídas personalidades como o fundador do Tinkoff Bank, Oleg Tinkov, o influente presidente do primeiro banco russo Sberbank, German Gref, e Polina Kovaleva, filha da alegada amante do ministro dos Negócios Estrangeiros russo Serguei Lavrov.

A guerra na Ucrânia começou a 24 de fevereiro e desde então mais de 4,5 milhões de pessoas fugiram do seu país.