Reino Unido pode já estar em recessão, alertam economistas

O Reino Unido pode já estar em recessão, alertaram economistas numa altura em que o Banco da Inglaterra se prepara para abrandar ainda mais o crescimento com um quarto aumento consecutivo das taxas de juro, fixando-se em 1%, esta terça-feira, de acordo com o “The Telegraph”.

O aumento das taxas de juros normalmente desaceleram a atividade económica porque tornam os empréstimos mais caros, desincentivando a procura e moderando a inflação. Contudo, a inflação da Grã-Bretanha — que em março atingiu um recorde de 30 anos de 7%, esperando-se uma desaceleração no mês de abril — está a ser largamente impulsionada por questões do lado da oferta que estão aquém da esfera de influência do Banco.

O Reino Unido enfrenta agora a perspetiva de ‘estagflação’, isto é, um fraco crescimento acompanhado por um rápido aumento dos preços estão aumentando rapidamente, mas há economistas que alertam mesmo para uma recessão.

“Se tivermos azar, o Reino Unido já está no início de uma recessão”, diz o economista Kallum Pickering, da Berenberg. “No meio de uma incerteza incomum, os políticos – que devem ter como objetivo minimizar as perdas de produção ao longo do ciclo de negócios – devem alterar a política apenas quando os dados recebidos ditem a resposta apropriada.”

O analista Clive Black, da Shore Capital, disse que a política monetária “excessivamente frouxa”, com taxas em mínimos históricos durante a maior parte da pandemia, alimentou a procura e os preços, criando um cenário “horrível para o governo em exercício”.

Os analistas económicos apontam que há uma hipótese de 30% de que o Reino Unido entre em recessão – normalmente definida como dois trimestres sucessivos de crescimento negativo – no próximo ano, segundo o jornal britânico. A expansão do PIB deverá ser fraca durante este trimestre e no próximo, 0,2% e 0,3%, respetivamente.

Os mercados esperam que o Comité de Política Monetária aumente sucessivamente as taxas de juro este ano até 2,25% até 2023.

O governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, parece estar a tentar moderar as expetativas de aumentos nas taxas, alertando que o Reino Unido pode enfrentar uma desaceleração económica. Aí seria mais esperado que a instituição cortasse as taxas do que as aumentasse.