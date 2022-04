Reino Unido proíbe exportações para a Rússia de produtos que possam ser usados contra a Ucrânia

O governo do Reino Unido proíbe a exportação para a Rússia de produtos que podem ser usados ​​contra o povo da Ucrânia.

A informação foi divulgada pelo Departamento de Comércio Internacional do Reino Unido e citada pela agência de notícias “TASS”.

“O Reino Unido anuncia uma proibição de exportação de produtos e tecnologia que a Rússia poderá usar para reprimir o povo heroico da Ucrânia. Os produtos visados ​​podem incluir equipamentos de intercetação e monitorização”, apontou o departamento de comércio internacional.

Além de ter banido a exportação de determinados produtos para a Rússia, o Reino Unido também decidiu eliminar tarifas sobre produtos ucranianos.

“Todas as tarifas sobre as mercadorias importadas da Ucrânia serão agora reduzidas a zero e todas as quotas serão removidas em virtude de um acordo de livre comércio, fornecendo apoio económico à Ucrânia”, revelou o governo britânico em comunicado.

Sobre a ausência de tarifas cobradas, o presidente ucraniano, Volodomyr Zelensky, disse que “a remoção de tarifas sobre as principais exportações da Ucrânia, como cevada, mel, tomate enlatado e aves, ajudará empresas e produtores ucranianos quando mais precisam”.

A 24 de fevereiro a Rússia iniciou uma operação militar especial na Ucrânia, conforme anunciou o presidente russo Vladimir Putin. Entretanto, os EUA, a UE, o Reino Unido, bem como vários outros países anunciaram a introdução de sanções contra a Rússia e cidadãos próximos de Putin.