Reino Unido. Truss pressionada por sondagem que dá vantagem histórica aos Trabalhistas

A recentemente eleita primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, está sob uma pressão cada vez maior para alterar os seus planos no que diz respeito a cortes nos impostos e empréstimos, na sequência de um estudo de opinião ter atribuído uma vantagem histórica ao Partido Trabalhista nas intenções de voto do eleitorado.

Liz Truss deu a conhecer os seus planos de cortar os impostos, o que seria financiado pela dívida britânica, em 45 mil milhões de libras (51 mil milhões de euros). Os mercados reagiram a esta decisão e os eleitores também não ficaram indiferentes, com uma sondagem a dar a conhecer um cenário muito desfavorável para o partido no Governo.

Trata-se da mais recente sondagem da YouGov, que aponta uma intenção de voto de 54% no partido Trabalhista, enquanto o partido Conservador, que desde o início do mês de setembro é liderado por Liz Truss, fica com apenas 21%. Uma diferença de 33 pontos percentuais, que corresponde à maior desde os anos 90 do século passado.

De acordo com aquele estudo de opinião, os eleitores que acreditam que Keir Starmer daria um bom primeiro-ministro são quase três vezes mais do que aqueles que pensam o mesmo de Liz Truss.

De notar que Truss não foi eleita nas urnas pelo povo britânico, mas no meio do Partido Conservador depois da demissão de Boris Johnson.

Ainda antes de serem recolhidas as respostas à sondagem, soube-se do lançamento de um programa de emergência, por parte do Banco de Inglaterra, que inclui a compra de títulos no valor de 65 mil milhões de libras (74 mil milhões de euros), com o propósito de evitar uma crise no sistema de pensões.