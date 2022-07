Relação tóxica dentro do partido trabalhista denunciada por relatório

Os trabalhistas enfrentaram, sob a liderança de Jeremy Corbyn, várias lutas internas entre fações de apoiantes e de opositores de Corbyn, conclui um relatório encomendado pelo líder trabalhista Keir Starmer.

O relatório Forde, ao qual o “The Guardian” teve acesso, aponta para “toxicidade de ambos os lados da relação” entre o gabinete de Corbyn e a sede dos Trabalhistas, o que prejudicou seriamente os resultados do partido nas eleições.

De acordo com o documento, a questão do antissemitismo foi usada dentro do partido “como uma arma de arremesso”.

O relatório foi solicitado na sequência da fuga de um documento com mensagens privadas de WhatsApp que expuseram uma profunda relutância nos esforços dos Trabalhistas para combater o antissemitismo dentro do partido.

O documento de 138 páginas, que foi entregue ao Comité Executivo Nacional dos Trabalhistas esta terça-feira, expõe uma “inércia debilitante, facciosismo e lutas internas que depois se distraíram do que todos professam ser uma causa comum – o sucesso eleitoral”.

As mensagens partilhadas daquela rede social e outras provas mostraram “abuso online, segregação do pessoal em cada um dos ‘campos’ durante as campanhas e, num caso, um descuido deliberado por parte de certos membros destinado a prejudicar os esforços de um colega de uma ‘fação oposta’ para promover os interesses mais vastos do partido”.