Relatório de doença cardíaca de Rendeiro assinado por psiquiatra

A defesa de João Rendeiro vai alegar que o antigo banqueiro, acusado de fraude e branqueamento, sofre de uma doença cardíaca de forma a que aguarde processo de extradição em liberdade, avançou o “Público”.

Mas os documentos enviados para as autoridades portuguesas, onde é explicado o problema de saúde de João Rendeiro, foram assinados por um psiquiatra que argumenta ser importante que o ex-banqueiro viva num local seguro e sem prejuízo de dar continuidade à prática de exercício físico. Agora, no processo de Rendeiro, segue-se uma audiência no dia 20 de maio entre procuradores sul-africanos e a defesa para verificar a documentação enviada pelas autoridades portuguesas. Já o processo de extradição será discutido entre 13 e 30 de junho.

O relatório é assinado por João José Vasconcelos Vilas Boas, um psiquiatra condenado pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) a pagar 100 mil euros a uma paciente que o acusou de ter feito sexo com ela sem o seu consentimento no consultório do clínico. A Ordem dos Médicos tentou expulsar o psiquiatra, mas o processo disciplinar foi anulado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto.