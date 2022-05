Remax registou volume de preços de 1,74 mil milhões de euros no primeiro trimestre

Trata-se do grupo centenário alemão de imobiliário – Adler Group – cujo maior acionista é também dono da Vic Properties que comprou ao Novobanco a Matinha e a Herdade do Pinheirinho. Segundo o FT, as ações do grupo chegaram a cair 46% na segunda-feira, depois de a empresa ter anunciado que o seu auditor, a KPMG, não assinou as contas, e de metade do Conselho de Administração se ter demitido.