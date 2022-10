Remodelação da central hidroelétrica da Serra de Água arranca com investimento de 15,3 milhões de euros

A obra para a remodelação da central hidroelétrica da Serra de Água arrancou. O investimento é de 15,3 milhões de euros. A empreitada terá três frentes de trabalho, que se desenvolverão na encosta da Encumeada, na freguesia da Serra de Água. O prazo de execução é de 18 meses.

A central vai beneficiar de um aumento da potência instalada de 5,2 MW para cerca de 10,8 MW, o que vai permitir uma “maior capacidade de resposta na regulação do sistema elétrico e um aumento na eficiência da gestão hídrica”, sublinha o executivo madeirense.

“Este projeto contribuirá para valorizar o incremento do volume de água proporcionado pela redução de perdas de água desde a origem das captações até à Encumeada, através da recuperação do Canal do Norte e da Levada das Rabaças, cujas obras estão contempladas noutra medida do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Considerando a melhoria da eficiência da nova Central e o incremento da afluência de água, estima-se um acréscimo de produção de eletricidade de pelo menos 70%”, acrescenta o Governo da Madeira.

A obra estará a cargo da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) e beneficiará de investimento por parte do PRR, naquele que é “o maior investimento regional” ao abrigo deste programa, refere o executivo madeirense.

O objetivo passa pelo aumento da capacidade de produção de energia com base na fonte hídrica, e prevê “a remodelação integral da central, compreendendo a modernização dos equipamentos elétricos e mecânicos, a substituição da conduta forçada, a adaptação da câmara de carga e a reabilitação do património edificado”.

Com a aprovação do Plano de Segurança vão existir alguns condicionamentos aos acessos locais e ao percurso pedonal no Caminho Real da Encumeada.

A central foi inaugurada em 1953 e já produziu cerca de 1.000 GWh de energia elétrica de origem renovável, refere o Governo da Madeira.