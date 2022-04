REN aprova pagamento de dividendo de 0,154 euros por ação

Os acionistas da REN aprovaram hoje o pagamento de um dividendo bruto por ação de 0,154 euros relativo ao exercício de 2021, ano em que os lucros da empresa desceram 11,1%, para 97,2 milhões de euros.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a proposta de aplicação de resultados prevê a transferência de 5.039.577,16 euros para a reserva legal, 95.751.965,96 euros para os resultados transitados e 102.747.454,35 euros para dividendos aos acionistas de reservas acumuladas disponíveis, o que corresponde a uma distribuição de 105,8% do resultado consolidado da REN em 2021 (97.152.525,06 euros).

Somam-se ainda 3.600.000 euros para distribuição aos trabalhadores da REN e das suas subsidiárias.

“Devido às regras contabilísticas em vigor, este montante já se encontra refletido no resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 da REN e das suas subsidiárias”, precisou.