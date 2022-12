Rendimento da atividade agrícola deve cair 11,8% este ano, indicam estimativas

O rendimento da atividade agrícola deve cair 11,8%, em termos reais, por unidade de trabalho ao ano. Tal situação não ocorria desde 2011 e a ela junta-se uma baixa nominal de 10,7% no Valor Acrescentado Bruto (VAB), de acordo com a primeira estimativa das Contas Económicas da Agricultura para 2022, cujos dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A redução no VAB resulta de um aumento do consumo intermédio que foi muito superior ao aumento da produção do sector (18,7% e 7,8%, respetivamente), o que reflete uma subida acentuada dos preços implícitos.

Em termos reais, perspetiva-se um decréscimo menos acentuado do VAB (-3,6%), em reflexo da redução no volume de produção (-5,2%) menos pronunciada que a do consumo intermédio (-6,2%).

Em 2022, ter-se-á agravado o diferencial positivo de crescimento entre os preços de produtos de consumo intermédio e os preços da produção. Não apenas os trabalhadores da atividade agrícola se depararam com dificuldades excecionais ao nível climático (o ano mais quente desde 1931), como também o contexto de guerra entre a Rússia e a Ucrânia gerou aumentos de preços (nomeadamente ao nível dos cereais).

As exportações de produtos agrícolas registaram um aumento de 30,5% entre janeiro e outubro de 2022 face ao período homólogo, ao passo que as exportações de bens aumentaram 25,2%. No mesmo período, as importações de produtos agrícolas aumentaram 32,2%, um acréscimo menos intenso que o das importações totais de bens, que foi de 35,7%.