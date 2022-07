Rendimentos declarados sobem apesar da pandemia. Oeiras, Lisboa e Cascais destacam-se

Apesar da crise pandémica, o rendimento anual mediano declarado pelos contribuintes portugueses em sede de IRS aumentou 1,3% em 2020, face ao ano anterior, avança esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor mediano fixou-se, assim, em 9.665 euros, sendo que em 68 municípios tal referência foi mesmo ultrapassada. Oeiras, Lisboa e Cascais foram os municípios com valores mais elevados de rendimentos declarados.

“Em 2020, o valor mediano do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo foi 9.665 euros em Portugal”, indica o destaque publicado esta manhã, que revela também que em causa está um aumento de 1,3%.

O INE detalha, por outro lado, que os valores medianos foram superiores à referência nacional em 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa, 21 municípios do Centro, 13 do Alentejo, sete do Norte, cinco da Região Autónoma dos Açores, três da Região Autónoma da Madeira e um do Algarve, ou seja, em cerca de um quinto dos municípios portugueses.

O gabinete de estatísticas acrescenta também que 54 municípios portugueses verificaram valores acima dos 10 mil euros, mais 12 do que em 2019, com destaque para os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa.

“Os três municípios com valores mais elevados foram Oeiras (14.091 euros), Lisboa (12.938 euros) e Cascais (11.827 euros)”, precisa o INE, que adianta que, no caso da Área Metropolitana do Porto, os municípios com valores medianos mais elevados foram o Porto (11.182 euros), Maia (10.812 euros) e Matosinhos (10.503 euros).

Já quanto à variação homóloga, o gabinete de estatísticas sublinha que, apesar do impacto da pandemia, apenas 11 municípios registaram uma diminuição do montante declarado. “Deste conjunto, destacaram-se seis municípios do Algarve – tendo Albufeira (-3,0%) registado a maior diminuição anual – e, nas áreas metropolitanas, São João da Madeira (-0,4%) e Cascais (-0,3%)”, é sublinhado.

E no que diz respeito às assimetrias, o INE avança: “A Lezíria do Tejo foi a sub-região onde se verificou a menor amplitude do valor mediano do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo entre municípios (1.308 euros): o menor valor registou-se na Chamusca (8.810 euros) e o maior no Cartaxo (10.118 euros). Por outro lado, a Área Metropolitana de Lisboa registou a maior disparidade de rendimento entre municípios (3.972 euros): o menor valor registou-se na Moita (10.119 euros) e o maior em Oeiras”.

De notar que, ao longo da pandemia, foram sendo lançadas diversas medidas para apoiar a manutenção do emprego e mitigar o impacto nos salários, como o conhecido layoff simplificado, o que pode ajudar a explicar os dados divulgados esta terça-feira pelo INE.