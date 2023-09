A renovação do BPI Monumental foi distinguida com a certificação LiderA – Sistema de avaliação da sustentabilidade, refere o banco em comunicado.

19 Setembro 2023, 20h20

A renovação do BPI Monumental foi distinguida com a certificação LiderA – Sistema de avaliação da sustentabilidade, refere o banco em comunicado.

O sistema foi desenvolvido por Manuel Duarte Pinheiro, Professor Catedrático do Departamento Engenharia Civil, Arquitetura e Ambiente, Ambiente, Técnico, Universidade de Lisboa, e é uma marca registada portuguesa desde 2007.

“O sistema voluntário para a certificação da sustentabilidade nos edifícios LiderA, na sua nova versão LiderA4all, certifica a renovação do interior do Edifício Monumental efetuada pelo BPI como de elevado grau de procura da sustentabilidade, com a classe A+, sendo quatro vezes melhor comparativamente à prática usual das renovações de escritórios”, lê-se na nota.

O LiderA tem vindo a ser utilizado no apoio à procura de soluções em fase de planos e projetos de edifícios e zonas urbanas e na avaliação do posicionamento da sustentabilidade e tem certificado dezenas de edifícios, quer decorrentes de reabilitação, quer novos, quer existentes, tanto de serviços como residenciais, nomeadamente a sede da EDP, vários edifícios da Decathlon e do Lisbon Green Valley, em Sintra.

Além disso, este é o sistema referenciado para certificação ambiental pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) para majoração do investimento na habitação a custos controlados.

Nas soluções implementadas na renovação do Monumental promovida pelo BPI, destacam-se o layout que “promove estratégias bioclimáticas e sistemas que maximizam luminosidade, conforto térmico no interior, controlo dos níveis de ruído e centralização dos espaços técnicos”.

O destaque vai ainda para o uso de mais de 75% de materiais com matérias de origem responsável – priorização de materiais recicláveis e de origem nacional. Os materiais selecionados revelam preocupações ambientais, tais como, a durabilidade, reciclagem e o baixo impacto ambiental, tanto na sua produção, como no transporte e instalação (são exemplos a utilização de burel e cortiça portuguesa em insonorização e acabamentos).

A biofilia (incorporação de plantas naturais preservadas para trazer mais conforto e qualidade ao ambiente) é outro dos destaques.