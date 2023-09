A subida de 2,02% do BCP, para 0,2530 euros, evita perdas maiores no PSI.

12 Setembro 2023, 12h03

A bolsa de Lisboa cai 0,12% para 6.148,79 pontos a meio da sessão desta terça-feira, seguindo o lado ‘vermelho’ de uma Europa com tendência mista.

A EDP Renováveis e a Greenvolt são as cotadas que mais penalizam o principal índice português, registando perdas de 1,89% para 16,34 euros e 1,83% para 5,910 euros, respetivamente.

Em terreno negativo está, também, a EDP, que recua 0,92% para 4,103 euros a meio do dia. Ainda no sector da energia, mas em contracorrente, a Galp sobe 0,15% para 13,81 euros.

Por outro lado, o BCP sobe 2,02% para 0,2530 euros, evitando perdas maiores no PSI, depois de o S&P melhorar o rating do banco liderado por Miguel Maya.

Com desempenho positivo estão, ainda, a Nos, que sobe 0,40% para 3,54 euros, a Semapa, que valoriza 0,45% para 13,28 euros, e a Mota-Engil, que ganha 0,15% para 3,245 euros.

Como destaca Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium Invesment Banking, “as principais praças europeias vão oscilando entre o vermelho e o verde ao longo da manhã desta terça-feira”.

Por geografias, o alemão DAX cai 0,66% para 15.697,15 pontos, o francês CAC recua 0,41% para 7.248,69 pontos, enquanto o espanhol IBEX sobe 0,24% para 9.457,54 pontos.

“Os investidores podem estar já de olhos postos nos próximos dias, uma vez que amanhã chegam os dados de inflação nos EUA, estimando-se que tenha ocorrido um aumento em agosto, em contraciclo com o pretendido pela Fed, e no dia seguinte as decisões de política monetária do BCE, onde as expectativas são de que haja o anúncio de pausa na subida de juros, após nove aumentos consecutivos na taxa de referência para a Zona Euro”, analisa o mesmo especialista, que destaca, em Portugal, “no seio empresarial a melhoria do rating do BCP pela S&P, que admite nova subida da notação do banco nos próximos meses”.

No mercado petrolífero, o brent sobe 0,65% para 91,23 dólares por barril e o crude ganha 0,79% para 91,23 dólares.