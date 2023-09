Os jovens que participaram na Academia Socialista, em Évora, elogiam de forma geral as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, mas pedem atenção ao acesso à habitação e acreditam que é possível “fazer mais”.

10 Setembro 2023, 11h32

Os jovens que participaram na Academia Socialista, em Évora, elogiam de forma geral as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, mas pedem atenção ao acesso à habitação e acreditam que é possível “fazer mais”.

Foram cinco dias de Academia Socialista que, para os 80 jovens entre os 18 e 30 anos que se juntaram em Évora, começaram logo com ‘chave de ouro’. O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, levou consigo vários ‘brindes’, mas entre elogios ao “bom caminho”, alguns “camaradas” mais novos continuam preocupados com o acesso à habitação.

David Heijselaar, 19 anos e militante da Juventude Socialista (JS), estava sentado atrás de António Costa quando na quarta-feira à noite descobriu que, a partir do próximo ano, ia passar a ter passe de transporte público gratuito.

Paga 600 euros por mês por um quarto na capital, onde estuda, e manifesta-se preocupado com os amigos que conhece e que não vieram estudar para Lisboa “precisamente por falta de dinheiro”.

“A [área] mais importante de todas e que não foi tocada é a questão da habitação, é mesmo se calhar a maior condicionante para muita gente não ir para a universidade”, disse.

Também Tomás Santos, de 18 anos, disse que “ficou surpreso” com as medidas anunciadas na quarta-feira à noite