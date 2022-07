Repsol atinge resultado líquido de 2.539 milhões de euros no primeiro semestre

A Repsol alcançou um resultado líquido de 2.539 milhões de euros no primeiro semestre deste ano. Assim, juntamente com os 2.499 milhões de 2021, compensa parcialmente os resultados de 2019 e 2020, que superaram perdas de mais de 7.100 milhões, “resultantes de ajustamentos de ativos no caminho para ser zero emissões líquidas e resultado da pandemia global de saúde”, informa em comunicado.

“Os grandes investimentos feitos em anos anteriores nos complexos industriais espanhóis — enquanto a capacidade de refinação estava a ser reduzida na Europa — permitiram aumentar e otimizar a utilização destas instalações para responder às tensões de abastecimento no mercado internacional de combustíveis, bem como ajudar a manter o emprego. Esta vantagem competitiva permitirá à Espanha ter um abastecimento garantido de gasolina e gasóleo nos próximos meses, ao contrário de outros países europeus”, explica a empresa.

A gestão da carteira de ativos de produção de petróleo e gás, iniciada numa situação de preços muito baixos, também permitiu melhorar a rentabilidade no novo ciclo de inflação.

Aproximadamente metade do resultado líquido, 1.206 milhões de euros, corresponde à avaliação contabilística dos inventários que a empresa armazena como reserva estratégica para o país. “O aumento notável neste item, que quase triplicou em relação aos primeiros seis meses do ano anterior, explica-se pela subida progressiva dos preços dos hidrocarbonetos e seus derivados, principalmente devido às tensões geradas pela invasão da Ucrânia”, indica.

“A instabilidade do ambiente empresarial na Europa, juntamente com o desejo de acelerar a transição energética no continente e o seu impacto na rentabilidade e competitividade a longo prazo das refinarias do Grupo, levou a Repsol a registar provisões para imparidade no valor contabilístico destas instalações. Estas disposições, que representam a maioria dos resultados específicos do semestre (-1,844 milhões de euros), refletem a profunda transformação que os complexos industriais terão de sofrer para se tornarem centros multienergéticos e garantirem a sua sustentabilidade futura, e tendo em vista medidas como a proibição da venda de automóveis e camionetas com motores de combustão na União Europeia a partir de 2035”, acrescenta a nota.

O lucro líquido ajustado do primeiro semestre ascendeu a 3.177 milhões, 56% dos quais provenientes do negócio internacional, cujo expoente principal é a área de Exploração e Produção. “Guiado por medidas de eficiência e uma gestão mais focalizada geograficamente, este negócio mostrou grande flexibilidade e capacidade para maximizar o valor que extraía do aumento dos preços do petróleo. A este respeito, vale a pena notar que durante o primeiro semestre do ano o seu cabaz de preços de petróleo bruto superou os preços de referência internacionais, subindo 68,3%. Tudo isto resultou num resultado de 1,678 milhões de euros para a área, que realiza toda a sua atividade fora de Espanha, mais de metade do total obtido pela empresa”, aponta.

O contexto internacional fez-se sentir na área industrial, que obteve um resultado de 1,393 milhões de euros. “A Repsol aposta fortemente na transformação deste negócio, que teve perdas de exploração de 540 milhões de euros na atividade de refinação durante 2020 e 2021. O indicador de margem de refinação foi reduzido ao longo do ano passado e parte do primeiro trimestre de 2022, afetado pela redução da procura de combustíveis. Contudo, esta situação foi invertida no segundo trimestre deste ano, quando a oferta foi insuficiente para satisfazer a procura, fazendo subir os preços em todo o mundo”, justifica.

Quanto à área Comercial e Renováveis, a Repsol diz que “o compromisso com os clientes que a empresa está a demonstrar face à dinâmica global dos preços afetou o seu resultado (215 milhões de euros no primeiro semestre), colocando-o abaixo do obtido no mesmo período de 2021. A Repsol implementou medidas para aliviar os encargos financeiros dos consumidores, que no caso das estações de serviço da empresa envolveram descontos significativos na venda de combustíveis. Durante o primeiro semestre do ano, estas ofertas levaram a uma poupança total de 150 milhões de euros para os clientes, totalmente cobertos pela empresa, o que significou que o negócio não teve lucro no segundo trimestre do ano. Após o fim do primeiro semestre, os preços da gasolina e do gasóleo caíram durante quatro semanas consecutivas, devido a preços mais baixos nos mercados internacionais”.

Do mesmo modo, ao tentar mitigar as consequências que o contexto de preços do mercado retalhista de eletricidade e gás está a ter para os 1,5 milhões de clientes deste negócio, conduziu a prejuízos na área.

Relativamente ao negócio das Renováveis e de Baixa Geração de Carbono, os resultados continuaram a melhorar graças ao aumento progressivo da sua capacidade de geração. “A solidez do modelo de negócio e crescimento da Repsol neste segmento, criado há pouco mais de três anos, foi demonstrada durante o semestre com a venda de 25% da Repsol Renováveis por 905 milhões de euros, numa transação que avalia o negócio de renováveis da empresa em 4.383 milhões de euros, incluindo dívidas e interesses minoritários”, lê-se no documento.

A dívida líquida fixou-se em 5,031 milhões de euros, menos 869 milhões de euros do que no final do trimestre anterior. A liquidez foi de 9.380 milhões de euros, o suficiente para cobrir 3,9 vezes os prazos de vencimento da dívida a curto prazo.

No primeiro semestre do ano, a Repsol garante que continuou a progredir nos seus objetivos de descarbonização e incorporou parceiros nos seus negócios que reforçam o valor da empresa.

Olhar para o futuro

Num contexto de pouca oferta para tanta procura, a Repsol afirma estar empenhada na indústria como uma fonte sólida de emprego (200.000 famílias dependem diretamente do sector da refinação no nosso país), um instrumento para reforçar a independência energética de Espanha e uma alavanca indispensável na transição energética. Desde 2008, tem investido em média mil milhões de euros anualmente nos seus complexos industriais, com o objetivo de manter a sua competitividade, aumentar a sua eficiência e acrescentar novas unidades de combustível renovável, como as que serão produzidas em Cartagena em 2023.

“A Repsol continuará o seu esforço de investimento na Península Ibérica nos próximos anos, onde atribuirá mais de 40% do total dos investimentos previstos no seu Plano Estratégico para o período 2021-2025 (19.300 milhões de euros). Graças a este desembolso e com o objetivo de ser zero emissões líquidas até 2050, a Repsol está a transformar a sua atividade, desenvolvendo projetos inovadores em áreas tais como a economia circular, combustíveis renováveis, hidrogénio, captura e armazenamento de CO2 e energias renováveis. Para além do seu compromisso de investimento em Espanha, a empresa contribuiu com 5,324 milhões de euros na área fiscal no primeiro semestre de 2022”, acrescenta.