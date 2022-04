República Checa envia tanques e veículos de combate para a Ucrânia

A República Checa enviou tanques e veículos de combate para a Ucrânia e assim ajudar o país na guerra com a Rússia que já dura há mais de 40 dias, segundo informa a agência “Reuters” esta terça-feira, 5 de abril.

Ao todo são cinco tanques T2 e cinco veículos de combate de infantaria, adiantou à “Reuters” uma fonte do Ministério da Defesa checo. No entanto, a ministra da Defesa da República Checa, Jana Cernochova, não confirmou nem negou esta informação ao parlamento.

“Só garanto que a República Checa está a ajudar a Ucrânia tanto quanto pode e continuará a ajudar através do fornecimento de equipamentos militares, leves e pesados”, referiu a ministra. Por outro lado, um porta-voz do Ministério da Defesa disse que a República Checa já enviou ajuda militar no valor de 41 milhões euros para a Ucrânia desde o início da guerra.

Esta ajuda militar da República Checa é o exemplo mais recente de equipamento militar vindo do Ocidente. De recordar que a Alemanha aprovou a 1º de abril a entrega à Ucrânia de várias dezenas de veículos de combate de infantaria.

Por sua vez, os membros da NATO vão discutir a entrega de mais armas à Ucrânia quando os ministros dos Negócios Estrangeiros estiverem reunidos esta quarta e quinta-feira.