A República Dominicana aumentou na quinta-feira a presença militar na fronteira com o Haiti, em oposição ao reinício da construção de um canal para a transferência das águas do rio que divide os dois países.

8 Setembro 2023, 02h30

O Governo dominicano também enviou máquinas pesadas para a zona norte da fronteira com o Haiti e prolongou o encerramento da passagem fronteiriça da província de Dajabón, aquela com maior atividade comercial entre as duas nações.

A República Dominicana transferiu tropas, equipamentos blindados e máquinas hidráulicas para as proximidades da fronteira, após as autoridades dos dois países não terem chegado na quinta-feira a qualquer acordo sobre a construção do canal do rio Masacre.

As autoridades dominicanas alegam que a construção do canal é obra de particulares, que pretendem vender a água transferida aos produtores agrícolas haitianos.

Alguns meios de comunicação da República Dominicana informam que, após o encerramento da fronteira, a construção do canal foi interrompida.

Na sexta-feira passada, o Ministério dos Negócios Estrangeiros dominicano emitiu um comunicado no qual garantiu que pediu às autoridades do Haiti que “interrompam imediatamente” o reinício da construção do canal.

O comunicado indica que o pedido se baseia na “preocupação legítima sobre os potenciais efeitos negativos” que o canal poderá causar aos produtores agrícolas dos dois países.

“O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, expressou preocupação com a construção. Além disso, indicou que uma delegação do Ministério do Interior [haitiano] foi enviada à região para procurar uma solução definitiva para esta situação. Henry foi enfático ao afirmar que o projeto não é governamental”, sublinhou o comunicado.

Segundo a República Dominicana, o projeto viola vários acordos bilaterais.

