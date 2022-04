Requalificação do Convento do Beato vai incluir condomínio com 61 apartamentos

Depois da reabertura do Convento do Beato em 2021, a requalificação em redor do espaço continua e vai ter agora um novo condomínio residencial com 61 apartamentos, além de uma praça central que vai unir todo aquele quarteirão.

O ‘Beato Quarter’ vai contar com apartamentos T1 a T5, todos com estacionamento privado e ponto de carregamento para veículos elétricos, sendo que a fase de vendas arranca esta quinta-feira, 21 de abril, com a comercialização a ficar a cargo das consultoras JLL e Porta da Frente.

O Beato Quarter vai ser distribuído por cinco edifícios independentes. O grupo Brick será constituído por três edifícios, sendo um construído de raiz e, os outros dois, resultado da regeneração dos antigos edifícios dos limpadores e dos ensacadores, com 36 apartamentos.

Já o grupo Arch, com cinco apartamentos, nasce da requalificação de um edifício de estilo romântico de cantarias ornamentadas, preservando os distintos arcos em alvenaria de pedra.

Por último, o grupo View terá 20 apartamentos e pretende dar uma nova vida ao antigo edifício da moagem, onde se evidencia o contraste dos pilares em ferro com as vigas em madeira.

Patrícia Barão, Head of Residential da JLL, salienta que será “um condomínio com apartamentos com áreas acima da média e com todas as comodidades modernas de topo, beneficiando ainda da proximidade ao rio Tejo e da implantação numa zona da cidade que está em forte valorização”.

Já Rafael Ascenso, diretor geral da Porta da Frente Christie’s, considera que “os três conceitos exclusivos deste novo empreendimento – Arch, Brick e View – permitem vivências diferenciadas e totalmente adaptadas às exigências dos nossos clientes, seja para viver ou investir”.