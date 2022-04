Reserva Federal deve avançar com reduções do balanço de 95 mil milhões de dólares por mês

A Reserva Federal norte-americana deverá mesmo avançar com a redução dos ativos no seu balanço a partir de maio, com a ata da reunião de política monetária de março a apontar a um ritmo de 95 mil milhões de dólares (87,12 mil milhões de euros) mensais.

As minutas divulgadas esta quarta-feira revelam que o comité da autoridade monetária dos EUA revela limites “acordados em princípio” de 60 mil milhões de dólares (55 mil milhões de euros) em títulos do Tesouro e 35 mil milhões (32,1 mil milhões de dólares) em títulos garantidos por hipoteca.

Em linha com os comentários desta terça-feira de Lael Brainard, da Reserva Federal de Minneapolis, o documento mostra também uma inclinação dos membros do comité para subidas das taxas de juro mais expressivas do que os 25 pontos base (p.b.) de março, numa altura em que a inflação está em nível não vistos desde 1982, com 7,9% na leitura mais recente.

“Vários participantes referiram que, com a inflação bem acima dos objetivos do Comité, riscos inflacionistas em alta e a taxa de referência bem abaixo das suas projeções de longo prazo, teriam preferido uma subida de 50 p.b.”, pode-se ler na ata, que esclarece que a incerteza agravada pela invasão da Ucrânia travaram esta intenção.

A postura mais agressiva de alguns membros estendeu-se também ao ritmo de redução do balanço, com vários elementos do Comité a pedirem que não fossem impostos tetos ao valor mensal.

A Fed tem nova reunião de política monetária para o final deste mês, com o mercado a projetar nova subida e uma forte possibilidade de esta ser de 50 p.b.. Em reação à divulgação destas minutas, o Dow Jones caiu mais de 300 pontos.